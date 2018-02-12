MLB》多隊端高薪短約搶人 阿里耶塔最可能去國民

阿里耶塔躍居自由市場最大咖。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕達比修有情定小熊，阿里耶塔（Jake Arrieta）躍居自由市場最大咖，美媒報導多隊傾向以高薪短約出手搶人，其中以國民最有可能簽下阿里耶塔。

大聯盟知名記者Jon Morosi指出，隨著達比修有確定加盟小熊，自由市場動向更加明朗，國民成為最有可能簽下頂級先發的頭號人選，包括塞揚先發阿里耶塔。國民是在冬季會議時表態有意爭取阿里耶塔，經紀人波拉斯（Scott Boras）與國民老闆Tom Werner是舊識，隊上多位球星都是波拉斯的客戶。

目前國民輪值依序為薛哲（Max Scherzer）、史崔斯柏格（Stephen Strasburg）、岡薩雷茲（Gio Gonzalez）及洛克（Tanner Roark），第五號先發由隊內競爭，美媒預測若阿里耶塔加盟，可能擔任第三號先發。

大聯盟官網指出，除了國民，雙城、釀酒人、紅雀和費城人也有興趣角逐阿里耶塔，原母隊小熊曾提出4年1.1億美元價碼留人，但屬意更長合約的阿里耶塔並未點頭。美媒認為雖然阿里耶塔的經紀人是波拉斯，但並不看好阿里耶塔能如願簽下長年大約，目前已有多隊有濃厚興趣以高薪短約力邀阿里耶塔。

《USA Today》提供不同觀點，指31歲的阿里耶塔只比達比修有年長5個月，也不像達比修有一樣曾動過TJ手術之類的大刀，為何小熊最後選擇與達比修有簽約，而沒有極力續留自家栽培出的塞揚得主阿里耶塔，認為其中可能另有隱情，猜測小熊也許掌握阿里耶塔不為人知的情報。