NBA》恐怖騎士來了！新兵首戰痛宰綠衫軍

再與前隊友厄文交手，詹姆斯斬獲24分8籃板10助攻率隊贏球。（法新社）

〔記者石毓琪／綜合報導〕交易過後，騎士以全新風貌作客波士頓，在詹姆斯24分8籃板10助攻御駕親征下，騎士121：99輕取綠衫軍「迎新」。

騎士在大限當日完成3筆交易，送走I.湯瑪斯、魏德、羅斯、克勞德和老將尚柏特與佛萊等人，迎接小南斯（Larry Nance Jr.）、克拉克森（Jordan Clarkson）、胡德（Rodney Hood）、希爾（George Hill），陣容平均年齡下降，也為隊伍注入活力。

首節詹姆斯因扭傷腳踝暫時下場休息，騎士1分差落後，不過詹皇很快在次節回到場上，半節投進2顆外線、11分率隊急起直追，反以64：52賞給塞爾提克本季上半場最多失分；易籃後騎士乘勝追擊，再將比數擴大，終場22分差成功復仇。

首次披上騎士戰袍先發出賽，希爾上場21分鐘拿下12分，克拉克森17分，不僅是替補上場最高、也是全隊得分僅次於詹姆斯，胡德挹注15分，小南斯5分進帳。4名新同學首秀35投18中、包含三分球15投8中。

相較騎士7人得分上雙，塞爾提克得分集中在3人，替補後衛羅齊爾（Terry Rozier）21分9籃板最高，厄文（Kyrie Irving）面對老東家18分封關，小莫里斯（Marcus Morris）17分。

克拉克森從湖人轉戰騎士，首戰攻下全隊次高17分。（法新社）

厄文面對老東家18分封關。（歐新社）