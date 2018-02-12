高爾夫》圓石灘職業業餘配對賽 波特3桿差奪冠

波特在相隔將近6年後拿下第2座美巡賽冠軍。（法新社）

〔記者趙新天／綜合報導〕美國左手球員波特在相隔將近6年之後，今天在北加州圓石灘，以4回合總計270桿，贏得AT&T圓石灘職業業餘配對賽冠軍，這是他生涯第2座美巡賽冠軍。

34歲的波特，今天在最後1回合與球王D.強森同組，他打來毫無懼色，雖然第1洞果嶺三推桿吞柏忌，他隨即在接下來6洞賺進4隻小鳥，包括第7洞從果嶺外短切進洞在內，這回合他的短桿表現出色，讓他在前半段就躍居領先。

即使最後11洞波特一路打Par到底，其他對手卻遲遲追趕不上。同組的球王D.強森打不出前3回合的手感，這回合博蒂、柏忌交替出現，靠著最後1洞推進4呎博蒂，他才回到平盤72桿完賽，總計273桿，3桿之差並列第2名。

同樣並列第2的還包括左手名將米寇森，今天他打出6個博蒂、1個柏忌的67桿，最後5洞進帳3個博蒂是關鍵。澳洲的前球王戴伊今天只打出70桿，美國選手瑞維耶花了68桿，他們也以273桿並列第2。

D.強森雖未能奪冠，但在這場比賽並列第2的成績，讓他的積分繼續坐穩世界球王的位置。排名世界第2的西班牙選手朗姆，這場比賽僅並列26名，今天他花了76桿，總計280桿。

D.強森。（歐新社）