NBA》暴龍血洗黃蜂奪5連勝 送凱西執教第300勝

邁爾斯本戰扮演板凳暴徒。（USA TODAY Sports）

〔體育中心／綜合報導〕暴龍今做客黃蜂，邁爾斯（CJ Miles）扮演板凳暴徒，上場18分鐘狂砍24分，包括命中6記三分彈，投籃命中率7成以上，「龍王」德羅森（DeMar DeRozan）則攻下全場最高25分，兩人率隊以123：103血洗黃蜂奪5連勝。

此外本戰也是暴龍總教練凱西（Dwane Casey）帶領暴龍的第300場勝利，自2011-12賽季帶隊以來，凱西取得300勝231敗的成績。

暴龍主帥凱西。（法新社）

開賽黃蜂一哥沃克（Kemba Walker）連飆兩顆三分，領軍打出一波10：0的強勢開局，不過暫停後暴龍立刻回穩，祭出12：4的攻勢拉回比數，首節打完暴龍4分領先。

次節初邁爾斯一支獨秀，先是完成4分打，又跳投得分，個人連拿9分助隊將比分擴大到10分差，黃蜂在沃克的發揮下稍稍止血，半場結束暴龍以62：55領先。

易籃後暴龍瓦倫丘納斯（Jonas Valanciunas）在內線大開殺戒，一人連砍7分，逼得黃蜂叫出暫停。不料黃蜂仍未見起色，三節打完暴龍領先16分。決勝節邁爾斯連飆3顆外線澆熄黃蜂反撲氣燄，比賽早早進入垃圾時間，最終暴龍就以20分差輕鬆捕蜂。

暴龍德羅森繳25分8助攻全場最高，邁爾斯拿下24分，瓦倫丘納斯進帳21分9籃板，羅利（Kyle Lowry）12分。黃蜂方面，沃克攻下23分9助攻全隊最佳，豪爾德（Dwight Howard）挹注17分13籃板，蘭柏（Jeremy Lamb）得到13分。

德羅森砍全場最高25分。（法新社）

黃蜂一哥沃克。（法新社）