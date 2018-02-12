NBA》歐拉迪波飆30分全能表現 溜馬賞尼克六連敗

歐拉迪波攻下30分。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕尼克今作客印第安納，少了「波神」波辛傑斯（Kristaps Porzingis）仍有七人得分上雙，不過還是不敵溜馬「一哥」歐拉迪波（Victor Oladipo）、波丹諾維奇（Bojan Bogdanovic）聯手飆進50分，終場溜馬以121：113賞尼克六連敗。

上半場雙方比數接近，直到第三節歐拉迪波接連跳投、灌籃得分，T.楊恩（Thaddeus Young）、M.透納（Myles Turner）也相繼進球，拉出一波10：0攻勢拉開比數，尼克則陷入得分荒，坎特（Enes Kanter）還連續發生兩次傳球失誤。

溜馬握有10分領先進入末節，尼克尼利基納（Frank Ntilikina）兩罰全中、歐昆恩（Kyle O'Quinn）跳投試圖追分，但溜馬J.楊恩（Joe Young）又射進三分彈維持領先，最後尼克沒能扳平戰局，由溜馬獲勝。

此役溜馬歐拉迪波繳出30分、8籃板、9助攻全能表現，波丹諾維奇則飆進20分，包含4顆三分球，加上T.楊恩18分、11籃板雙十表現，助隊順利以近10分之差獲勝。

尼克部分，全隊表現平均，由小哈達威（Tim Hardaway Jr.）、坎特各進帳17分並列全隊最高，新同學穆迪耶（Emmanuel Mudiay）攻下14分、10助攻，不過全隊命中率仍略遜溜馬一籌。

尼克新同學穆迪耶（右）繳出不俗成績。（美聯社）