網球》小威復出首戰 攜手大威女雙吞敗

前球后小威廉絲復出。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕36歲的前世界球后小威廉絲（Serena Williams）產後復出，相隔一年返回球場，第一場比賽與大威廉絲（Venus Williams）聯邦盃合拍，姐妹同心卻遭荷蘭組合柯蔻薇（Lesley Kerkhove）／舒由絲（Demi Schuurs）2：6、3：6拍落，無緣開胡。

大、小威聯邦盃合拍出擊。（法新社）

小威廉絲去年澳網封后，拿下第23座大滿貫女單冠軍，成為網壇第一人，之後即因懷孕未再出賽，9月生下寶寶，但因為緊急剖腹，肺部出現小血塊，讓她在床上多躺了6週延後復出。今天小威的丈夫、女兒和父親都到現場觀賽，儘管首勝沒開張，小威仍開心表示為母則強的意志，「這是我第一次帶著寶寶進行比賽之旅，很高興她能來看，我會努力做得更好。」

雙打首戰敗北，小威坦承長期離開賽場確實有影響，「這只是開始，我覺得我朝著正確的方向邁進了一步。能和Venus打球真的很特別，也很高興美國隊能獲勝。」小威說，要平衡網球員與母親二職不容易，「我還沒能妥善掌控好自己的時間，但未來我會更謹慎管理。」

由於大威在女單火力全開，威廉絲姐妹雙打即便輸球，美國隊仍以總分3：1擊敗荷蘭，提前晉級四強。

小威的丈夫和女兒到場觀賽。（法新社）