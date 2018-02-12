NBA》活塞當機輸墊底隊 葛瑞芬轉隊首吞連敗

活塞不敵東部爐主老鷹。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕活塞今作客分區墊底的老鷹沒討到便宜，團隊防守當機在末節被老鷹一舉超前，球星葛瑞芬（Blake Griffin）雖斬獲23分7籃板6助攻，但外線出手次數過多成為敗筆，活塞最終以115：118不敵老鷹，吞下葛瑞芬加盟後首次連敗。

活塞今作客老鷹打得糾結，三節打完暫以2分落後，決勝節開打完成三分打率先超前，衝出19：11試圖拉開比分，然而老鷹反攻追到剩一分落後，代班先發扛中鋒的戴德蒙（Dewayne Dedmon）適時發威，三分打後再飆外線，連得6分助老鷹超前，施洛德（Dennis Schroder）終場19秒內6罰全進守住勝利。

活塞總教練范岡迪（Stan Van Gundy）賽後痛批球隊防守爛透，先發除了卓蒙德（Andre Drummond）全都一蹋糊塗，球星葛瑞芬承認表現不佳，表示在客場比賽還被對方得118分真的很難贏，此役出手選擇不佳也讓他相當懊惱，「我不該投10顆三分球的，直到比賽結束我才瞭解到這點。」

此役葛瑞芬外線10投3中、全場21投7中拿到球隊次高23分，另有7籃板6助攻1抄截，活塞門神卓蒙德獲全場最高25分15籃板，完成雙十日常外帶3阻攻。老鷹後衛施洛德獲全隊最多23分送出7助攻，難得先發的戴德蒙締造生涯新高20分13助攻，賽後表示不管先發替補，就是試著努力打出侵略性、改變比賽。

戴德蒙繳生涯新高20分13助攻。（美聯社）