恩怨情仇還沒完 梅威瑟、麥葛雷格又互噴垃圾話

梅威瑟（右）與麥葛雷格（左）又在推特上互嗆。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕拳王梅威瑟（Floyd Mayweather）及UFC天王麥葛雷格（Conor McGregor）去年才打完跨界對決，由梅威瑟技高一籌獲勝，不過兩人恩怨情仇還沒完，已經打完快半年仍不忘在推特上互噴垃圾話。

兩人在賽前就時常在推特上互相嗆聲，讓這場跨界世紀對決成為各界矚目焦點，最後由梅威瑟以TKO（技術性擊倒）結束比賽。梅威瑟昨天更在推特上貼出自己肘擊麥葛雷格的照片來消遣對方，還寫上「認證過的殺手 vs. 認證過的婊子」，相當挑釁。

不過麥葛雷格也不是省油的燈，隨即貼出自己在UFC的比賽照片，並寫上：「格鬥場上貨真價實的肘擊」回敬梅威瑟。照片中的對手為Nate Diaz，那場比賽麥葛雷格以五回合無分歧判定獲勝。

Certified Killa vs Certified Bitch pic.twitter.com/N0GcWrycEL — Floyd Mayweather （@FloydMayweather） 2018年2月11日