NBA》不只球衣退休 綠軍主場球員隧道也命名皮爾斯

The Paul Pierce Players’ Tunnel will serve as a reminder to all current and future players of what “being a Celtic” truly means.



Congratulations @paulpierce34 and thank you @tdgarden. pic.twitter.com/FJNRHMFioC — Boston Celtics （@celtics） 2018年2月11日 皮爾斯致詞激動落淚。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕塞爾提克今天正式為當家球星皮爾斯（Paul Pierce）舉行球衣退休儀式，許多老戰友前來見證34號球衣升空，場面相當溫馨。此外為紀念皮爾斯貢獻，綠衫軍主場TD花園的球員隧道將以皮爾斯的名字命名。

皮爾斯接受媒體聯訪時難掩興奮之情，他說：「我坐在後面的時候手一直發抖，一開始我準備了一張發言稿，到最後我想算了，我就是上去把自己的感受講出來就好，希望沒有忘記一些重要的人的名字。這是很特別的一天，就像我說的，如果沒有入名人堂，能以塞爾提克球員的身分退休，對我來說就已經足夠了，其他的都不重要。」

皮爾斯致詞時談到孩子特別激動，他解釋，「雖然他們沒有機會看到我打球，就是看到自己的父親被這座城市感激、有這樣的歷史地位，多年後他們可以說：『這是我父親，我父親的球衣在球場升空。』這對我來說意義很大。」

可惜的是08年奪冠班底「GAP」三巨頭唯獨艾倫（Ray Allen）缺席，包括賈奈特（Kevin Garnett）、朗度（Rajon Rondo）及總教練瑞佛斯（Doc Rivers）都現身祝福。

皮爾斯致詞激動落淚。（法新社）

賈奈特、朗度及總教練瑞佛斯都現身見證皮爾斯榮譽時刻。（法新社）

34號球衣升空。（歐新社）