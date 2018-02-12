NBA》魏少甜瓜掛傷號 喬治帶頭衝率雷霆氣走灰熊

喬治攻下33分，帶領雷霆捍衛主場。（美聯社）

〔記者石毓琪／綜合報導〕結束客場之旅，雷霆主場在缺少2巨頭的情況下，靠著喬治33分領銜，一路大比分領先至比賽結束，110：92氣走灰熊。

「CPR」三巨頭安東尼、魏斯布魯克雙雙因腳踝扭傷連續2戰缺席，加上防守大鎖羅柏森賽季報銷，近6戰雷霆輸掉5場，且對上西部球隊都吞敗，賽前陣容安排著實讓總教練唐納文（Billy Donovan）傷透腦筋。

不過除了喬治一夫當關，斬獲33分外加8助攻3抄截，本季第10場超過30分的比賽達陣之外，此役前場組合亞當斯與派特森（Patrick Patterson）縱使兩人整季搭配僅137分鐘，仍讓唐納文相當欣賞，「派特森在防守上具有高度靈活性，擋拆又為隊友製造很多空檔，亞當斯也打得很好，我喜歡他們合作的表現。」

首節喬治16分帶頭衝，得分將近灰熊2倍，次節擴大到20分領先並一路維持至決勝節，毫無懸念守下勝利。雷霆全場命中16顆三分球，平球隊紀錄，外線命中率達42.3%，喬治與阿比恩斯（Alex Abrines）就貢獻了17投9中，阿比恩斯代班先發，和派特森以及替補費爾頓（Raymond Felton）、J.葛蘭特（Jerami Grant）都為隊挹注至少14分。

灰熊方面以中鋒M.加索（Marc Gasol）18分最高，J.格林（JaMychal Green）14分12籃板次之，沒被交易掉、多場缺席的得分後衛T.艾文斯（Tyreke Evans）12分。

M.加索。（美聯社）