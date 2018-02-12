網球》世大運金牌莊吉生 奪生涯第三座挑戰賽冠軍

莊吉生賽後高舉舊金山挑戰賽冠軍獎盃留影。（莊吉生提供）

〔記者廖聿偉／台北報導〕總獎金10萬美元（約293萬台幣）的舊金山男網挑戰賽，世大運金牌國手莊吉生今於決賽遭遇德國後輩卡巴菲（Dominik Koepfer），雙方激烈攻防，最終經歷2小時06分鐘，莊吉生以6：4、2：6、7：6（5）獲勝，摘下個人生涯第三座挑戰賽冠軍。

此冠是台將今年首座ATP挑戰賽冠軍，但過程相當艱辛，莊吉生首局壓著卡巴菲打，分別在第一、七局破發，以6：4搶下首盤。但次盤卡巴菲改變打法，雙方戰成2平時，卡巴菲連保帶破，一口氣連拿四局，扳平盤數。

決勝第三盤，雙方僵持不下，直到第9局莊吉生率先破發，取得5：4領先，可惜第10局立刻被破發，兩人鏖戰至搶7才分出高下，莊吉生在陷入4：5落後時急起直追，連下3城，最終7：5險勝。

世界排名第208的莊吉生，此戰是他第五度打進挑戰賽決賽，三度封王，將進帳1.44萬美元（約43.2萬台幣）的冠軍獎金，以及90分的積分，世界排名也將大躍進，這一勝也是繼去年世大運奪金後，莊吉生網球生涯重要的一冠。

莊吉生摘下個人生涯第三座挑戰賽冠軍。（莊吉生提供）

莊吉生拿下個人生涯第三座挑戰賽冠軍。（莊吉生提供）