冬奧大失誤！南韓滑冰美女差點上空演出（影音）

〔體育中心／綜合報導〕你能想像生平第一次在奧運登場，就有可能在全場觀眾面前曝光嗎？這個故事在本屆平昌冬奧真實上演，來自南韓的滑冰美女閔秀拉，在雙人滑冰賽登場5秒後竟發生鈕扣掉落的意外，導致她整場比賽都處在曝光的風險中，不過她最後仍敬業的與搭檔完成比賽，博得全場觀眾掌聲。

芳齡22歲的南韓滑冰美女閔秀拉是第一次參加奧運，他這次與Alexander Gamelin搭檔雙人滑冰，不料上陣5秒閔秀拉衣服上的扣子就掉落，美背完全曝光，隨後衣服更一度從肩膀滑落，差點造成曝光，所幸2人最後仍驚險的完賽。

賽後閔秀拉心有餘悸的說：「如果停下來整理衣服，我們就會被判失格，所以當下我相當恐慌，這肯定是我最難忘的奧運會，當時我一直告訴自己，千萬保持冷靜，繼續前進。」

閔秀拉相當感謝現場觀眾的鼓勵，她說：「儘管我的服裝不是很完美，他們仍這樣的支持我，我對這些粉絲相當感謝，我曾想過要停下來把它弄好，但現場觀眾仍不斷為我們加油打氣，給了我們繼續下去的能量。」

雖然閔秀拉的成績以第9名坐收，不過她的臨危不亂已博得全世界滑冰觀眾的讚嘆。

儘管有曝光風險，閔秀拉仍敬業的完成比賽。（路透）

儘管有曝光風險，閔秀拉仍敬業的完成比賽。（歐新社）