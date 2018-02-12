NBA》里拉德轟39分無用 爵士輕取拓荒者奪9連勝

米契爾。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕儘管拓荒者一哥里拉德（Damian Lillard）今天狂轟39分，爵士靠著「超級菜鳥」米契爾（Donovan Mitchell）攻下27分、英格斯（Joe Ingles）24分火力支援，仍率隊以115：96踢館成功，豪取9連勝。

開賽雙方你來我往，中段拓荒者靠著里拉德、麥考倫（CJ McCollum）相繼開火將差距拉開，首節拓荒者以26：19領先。次節爵士一路緊咬比數，末段在戈貝爾（Rudy Gobert）的帶領下將分差縮小，半場打完爵士追至1分差。

易籃後英格斯異軍突起，一人連拿10分，包括飆進2顆三分彈，爵士打出一波15：2的攻勢擴大比分，前三節打完爵士領先達18分。

決勝節爵士發生多次失誤，不過拓荒者進攻仍沒有發揮，且米契爾多次澆熄拓荒者反撲氣燄，最終爵士就以19分差擊敗拓荒者，喜迎9連勝，勝率回到5成，排名西部第10。

數據方面爵士除米契爾、英格斯外，以菲佛斯（Derrick Favors）及新同學克勞德（Jae Crowder）的15分最高，戈貝爾進帳12分11籃板。

拓荒者方面僅3人得分上雙，里拉德攻下39分，罰球13罰俱中；麥考倫貢獻22分，板凳出發的奈皮爾（Shabazz Napier）拿下10分。

拓荒者一哥里拉德。（美聯社）

英格斯繳24分創生涯新高。（美聯社）