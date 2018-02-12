電競》OWL首季收入超出預估四倍 第二季放眼歐亞擴張隊伍

OWL首季收益超出預估四倍，也讓暴雪娛樂更有企圖心放眼全球市場。（暴雪娛樂提供）

〔記者陳耀宗／外電報導〕儘管台灣民眾稍嫌無感，但《鬥陣特攻》職業電競聯賽（OWL）才剛結束首季第一階段賽程，兩支由南韓選手組成的隊伍比拚下，由倫敦烈火隊讓二追三，拿下第一賽期冠軍與300萬新台幣獎金。便有外媒報導，OWL首季的成功與帶來的營收比暴雪娛樂預估要多上四倍收益，這也讓OWL執行長Nate Nanzer日前親口向媒體透露，第二季將增加新增隊伍，目標放眼歐洲及亞洲。

《ESPN》記者Jacob Wolf在推特指出，OWL執行長Nate Nanzer告訴包括他在內的其他媒體，OWL的隊伍擴張將會著重在歐洲及亞洲，但該記者也說，目前除了美國本土戰隊以外的三支隊伍（首爾王朝、上海龍之隊與倫敦烈火），其中只有一支隊伍的擁有者是真的來自該地區。

在同樣由該記者撰文的觀點中指出，過去三個月，OWL的收入是預期的四倍之多，像是與Twitch兩年9000萬鎂、HP Omen兩年1700萬鎂與Intel兩年1000萬鎂的贊助商合約，這還不包括最新公布的合作夥伴T-Mobile、TOYOTA與Sour Patch Kids等。

第一季十二支戰隊老闆付給OWL各2000萬的入場費，目前看來也可望提前回收本金，這也讓OWL親自向媒體表示將擴張隊伍名單，目標放眼歐洲及亞洲，然而目前十二支隊伍雖有三支來自美國以外地區，卻只有上海龍之隊經營者是真的是非美公司，儘管目前看起來美國內需市場與海外收益足以讓OWL經營有成，但這不代表擴張全球版圖的目標能夠輕易實現。

該文也指出，第二季的入場費儘管尚未定案，但在暴雪娛樂公布的財報顯示，幾乎是肯定會高於首季數字，目前預估落在3500萬鎂至6000萬鎂間，如果連2000萬都無法說服亞洲人與歐洲人，再多個1500萬的入場費，想必更是難事。

OWL在美國本土的成功是喜事，但以全球來說也是一憂，暴雪娛樂老早宣布各地區的錦標盃賽都將統一為「職業競技賽」，但過去半年混沌不明的資訊公布，老早讓台灣、中國、南韓與歐洲的許多職業戰隊相繼收掉《鬥陣特攻》分部，儘管從各地公開賽名單看起來，依然洋洋灑灑，但其實又有多少是擁有完備後勤的職業戰隊？贏得公開賽升上二級賽事後，能否持續保持競爭力，抑或只是被選手當成跳板，還得暴雪多費心。