NBA》失誤礙事險輸國王 灰狼延續主場13連勝（影音）

Towns - 29 PTS | 8 REB | 6 AST

Butler - 18 PTS | 5 REB | 3 AST

Wiggins - 16 PTS | 8 REB | 3 AST



Solid team effort! Highlights pic.twitter.com/qdsLGEyVaw — Timberwolves （@Timberwolves） 2018年2月12日

〔體育中心／綜合報導〕主場制霸的灰狼今意外遭遇苦戰，失誤過多讓作客的國王數度領先，所幸灰狼末節及時回神，明星中鋒湯斯（Karl-Anthony Towns）獲全場最高29分，控衛J.提格（Jeff Teague）貢獻12分10助攻，率灰狼以111：106逆轉國王，驚險延續主場13連勝。

主場戰績全聯盟第二的灰狼，今招待來訪的國王沒能展現應有水準，全場發生16次讓國王二度取得近雙位數領先，但成功把握罰球機會，團隊32罰28中、包括決勝節18罰16中成為追分關鍵，國王團隊犯規、失誤過多讓灰狼逆轉搶勝，總教練耶格爾（David Joerger）賽後表示：「到頭來，我們犯規太多、讓他們罰進太多球，比分相近的比賽就是這樣（導致輸球）。」

連三場單場砍超過30分的J.巴特勒（Jimmy Butler），此役上半場嚴重熄火只出手1次完成三分打，所幸決勝節把握罰球進帳11分，助灰狼後來居上演出逆轉，國王替補希爾德（Buddy Hield）在終場前11秒失去平衡仍投進三分球，國王追成只剩2分落後，但J.巴特勒穩穩罰進2球甩開國王糾纏。

J.巴特勒末節把握關鍵罰球。（美聯社）

灰狼總教練希波鐸（Tom Thibodeau）賽後坦言，今天球隊打得並不好，但最後仍足以贏得比賽。攻下全場最高29分8籃板，另有6助攻1抄截3阻攻的湯斯則說：「如果輸球感覺會很怪，但我們沒有輸，所以感覺還是一樣，只是我們今晚用了比較不一樣的菜單料理對手。」

灰狼此役先發5人得分全數上雙，湯斯29分最多，J.巴特勒18分居次，J.提格12分10助攻另有3抄截。國王菜鳥福克斯（De'Aaron Fox）獲全隊最多23分但也發生5次失誤，板凳出發的希爾德拿次高16分，此役國王替補拿41分完勝灰狼的21分。

灰狼驚險延續主場13連勝。（美聯社）