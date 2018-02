NBA》退休不放鬆 馬布瑞：以防有球隊要我

〔體育中心/綜合報導〕前「天下第一控」馬布瑞(Stephon Marbury)昨晚於CBA舉行退休儀式,告別NBA 13年生涯、又在CBA奪得3冠,賽後他淚灑球場,不過他說,自己不會因為退休放縱,而是繼續保持身材「以防有NBA球隊要我」。

馬布瑞1996年NBA選秀第一輪第4順位被公鹿簽下,13年流浪多支球隊,期間2次入選明星賽和最佳陣容,生涯場均可拿19.3分和7.6助攻,2010年轉投效CBA,隔年到了北京才穩定所屬球隊,不僅成為CBA史上第一位洋將MVP,也帶領北京首鋼(前名北京金隅)4年奪得3冠。

長期待在中國,馬布瑞選擇在旅中第9季、第4支球隊北京翱龍道別,他說,心情很平和,但也坦言自己的確累了,「我打了22年的籃球,一切都很好,我很清楚現在的狀況。很開心我能決定自己何時該走,現在的我是100%的平靜。」

最後在中國平和畫下句點,馬布瑞打算退休後繼續保持身材,「以免哪天有NBA球隊打電話給我。」在2015年獲得中國永久居留權的他也說,未來會把自己對比賽的熱愛傳承給中國年輕的下一代,言下之意願換個角色持續投入中國籃球。

馬布瑞。(取自Xinhua Sports‏推特)

Stephon Marbury bowed to Chinese fans with tears after his last match in China. Farewell 'Political Commissar Ma' as the everlasting Chinese basketball legendary. As Yao Ming, Stephon Marbury will play as an ambassador in Sino-American basketball relationship in the future. pic.twitter.com/5aJ1ey0uVh