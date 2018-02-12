NBA》退休不放鬆 馬布瑞：以防有球隊要我

〔體育中心／綜合報導〕前「天下第一控」馬布瑞（Stephon Marbury）昨晚於CBA舉行退休儀式，告別NBA 13年生涯、又在CBA奪得3冠，賽後他淚灑球場，不過他說，自己不會因為退休放縱，而是繼續保持身材「以防有NBA球隊要我」。

馬布瑞1996年NBA選秀第一輪第4順位被公鹿簽下，13年流浪多支球隊，期間2次入選明星賽和最佳陣容，生涯場均可拿19.3分和7.6助攻，2010年轉投效CBA，隔年到了北京才穩定所屬球隊，不僅成為CBA史上第一位洋將MVP，也帶領北京首鋼（前名北京金隅）4年奪得3冠。

長期待在中國，馬布瑞選擇在旅中第9季、第4支球隊北京翱龍道別，他說，心情很平和，但也坦言自己的確累了，「我打了22年的籃球，一切都很好，我很清楚現在的狀況。很開心我能決定自己何時該走，現在的我是100%的平靜。」

最後在中國平和畫下句點，馬布瑞打算退休後繼續保持身材，「以免哪天有NBA球隊打電話給我。」在2015年獲得中國永久居留權的他也說，未來會把自己對比賽的熱愛傳承給中國年輕的下一代，言下之意願換個角色持續投入中國籃球。

馬布瑞。（取自Xinhua Sports‏推特）

馬布瑞。（取自Xinhua Sports‏推特）