LOL》前HEKS韓援Olleh推特大爆發 痛訴在LMS曾起自殺念頭

〔記者陳耀宗／綜合報導〕《英雄聯盟》LMS賽區香港戰隊HKA開季苦吞六連敗，更是在2月初提早與輔助韓援Destiny解約，曾在2015-16兩年間效力於HKES（HKA前身）的韓籍選手Olleh日前也與Destiny聯繫，盼能提供幫助，10日他更在個人推特發表一段文字，表示至今還是有許多黑粉想要抹黑他在LMS形象，更直言這些黑粉絕對無法想像他在那些日子多麼艱難，近乎要到想自殺的程度。

There are still haters who wanna keep making my image worst from lms.

Shit i decided to say nothing cuz i didnt wanna attack any people although they told lies about me on public.

The haters, you will never imagine how fking hard i was at that time.

I almost killed myself. — Olleh （@TLOlleh） 2018年2月11日

北美戰隊Team Liquid至今打出相當不斷的開季成績，效力於該隊的韓籍選手Olleh理當要開心，但他卻在10日於個人推特回首兩年多前曾待在台港澳LMS賽區的日子，更直言：「至今仍有許多黑粉想要抹黑我在LMS的形象，我決定保持沉默，因為我不想傷害任何人，儘管那些人公開抹黑我。這些黑粉，你們無法想像那段日子我過得有多艱難，我幾乎想要殺了我自己。」

現年23歲的《英雄聯盟》南韓選手Olleh曾待過南韓賽區、巴西賽區，並於2015年6月加盟HKES，直到2016年9月才離隊，前往北美賽區的Immortals，曾與HKES陣中選手Toyz（現G-Rex總教練）、Dinter（現實況主）有所摩擦，對於Olleh來說似乎也是揮之不去的一段日子。

不只是上述那段文字，Olleh接續在底下以回應的方式指出，他因未看清楚合約導致得多待一年，否則得支付龐大違約金，這也是為何他現在總是以一個「仲介」角色幫助更多選手加入好的隊伍，就是因為不想要其他人也經歷這種事情。

Olleh也自問自答地說，他永遠都不會利用他的名氣來攻擊任何人，相反地，他只想運用他的知名度來幫助更多的人，而其中最糟糕的部份便是儘管他已經跟「他們」解釋事發經過的真相，但「某人」還是公開詆毀他、而非說出真相，「你有沒有曾經感受過全世界都在為了根本不是事實的事情而譴責你？是的，我當下變成一個虛偽的人」。

Olleh也舉例，他還在HKES時有一次非常不舒服，傳了簡訊給他的隊友，拜託幫忙告訴經理，結果最後經理卻傳簡訊要他加入團練，因為Olleh的訊息並沒有正確地傳遞出去，「我遲到好似我是個懶惰的人一樣」。

最後，Olleh也澄清，他並沒有介紹Destiny去HKA，並表示雙方事前根本不認識，直到Destiny發文後他留下訊息表示可以給予建議，雙方才成為臉友並展開討論，Olleh也保證會盡可能地幫助對方，「他是我朋友的朋友，所以我開始關照他」。

此文一出，許多湧入許多給予支持的網友，其中更包括他的老闆－Team Liquid擁有者Steve Arhancet，Arhancet更表示Olleh是個真誠、良善又誠信的人，在TL有著許多愛他的人，「我們會力挺你到底，不要管那些糟糕的過去，放眼在我們現在能做的事，讓我們以冠軍的身分被記住以及做些會讓人們記住的事情吧」。

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