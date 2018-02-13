冬奧戴瑋麟決賽登場 今日賽事預告與轉播

戴瑋麟（左）。（取自戴瑋麟臉書）

早安，自由體育為您送上精彩賽事！

NBA方面，七六人主場迎戰尼克。目前東部排名第8的七六人近期取得三連勝，陣中主力中鋒恩比德（Joel Embiid）近10場平均攻下24.1分、12.0籃板，他能帶領球隊取得四連勝嗎？而尼克隊自波辛傑斯（Kristaps Porzingis）報銷後已苦吞6連敗，季後賽席位漸行漸遠。

另一場比賽由鵜鶘做客面對活塞。鵜鶘新同學米洛提奇（Nikola Mirotic）近4場貢獻14分、9籃板，絕對是活塞不可忽略的對象之一。目前西部排名第8的鵜鶘能夠穩住季後賽惜位嗎？活塞以27勝28敗排在東部第9，禁區雙塔葛瑞芬（Blake Griffin）與卓蒙德（Andre Drummond）能否發揮在禁區內的統治力，讓球隊終止二連敗呢？

中午11點30分，太陽即將出戰聯盟榜首勇士隊，精彩比賽，請球迷們不要錯過囉！

冬奧高山滑雪、競速滑冰、雪板、雪橇的比賽都將進行，歡迎球迷朋友們準時鎖定直播！

另外晚間7點，台灣選手戴瑋麟將在男子競速滑冰1500M決賽中出賽，請大家一同為台灣選手加油！

NBA例行賽

7:30 尼克@七六人 愛爾達體育1台

8:00 鵜鶘@活塞 緯來體育

11:30 太陽@勇士 緯來體育 愛爾達體育1台

冬奧

10:30 高山滑雪 男子超級兩項預 （愛爾達體育2台）

12:00 雪板 男子半管預賽 （愛爾達體育3台）

14:00 高山滑雪 男子超級兩項決賽 （愛爾達體育2台）

18:30 雪橇 女子組決賽 （愛爾達體育3台）

19:00 競速滑冰 男子1500M決賽<戴瑋麟出賽> （愛爾達體育2台）