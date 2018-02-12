UBL》張祐銘敲致勝二壘安打 開南大學奪季軍

開南張祐銘9上敲出致勝安，助隊拿下季軍。（記者林正堃攝）



〔記者徐正揚／台北報導〕大專棒球聯賽公開組第一級今天下午進行季軍戰，領先大半場的開南大學雖在7局下被扳平，靠張祐銘於9局上打下致勝分，仍以4：3險勝大同學院獲得第3名。

開南打完7局上取得3：0領先，但大同於7局下反撲，不僅擊退速球連發的先發投手林鋅杰，還一舉搶下3分扳平比數，9局上開南重啟攻勢，1出局後兩人在壘，張祐銘適時擊出關鍵二壘安打，開南以4：3拿回領先。

總教練郭李建夫指出，林鋅杰第7局太想用力，導致放球點有點亂掉，第9局只要求先搶上壘，因為對方投手球速比較不快，希望打者耐心選球或確實擊球，張祐銘前幾場調第5棒但表現不好，這場棒次降回第8棒，也許壓力比較沒那麼大。

張祐銘表示，前幾場可能有點疲勞而打不好，降回第8棒確實輕鬆一點，9局上剛好有設定球路，加上之前打爆米花聯盟，知道林莫凡可能投什麼球，「他連丟3個指叉球，應該要用直球搶好球數，就看自己能不能掌握」。

開南先發投手林鋅杰。（記者林正堃攝）

大同先發投手陳理安。（記者林正堃攝）

開南張祐銘敲出致勝安。（記者林正堃攝）



開南陳冠廷中繼拿下勝投。（記者林正堃攝）

開南吳承諭救援成功。（記者林正堃攝）