NBA》預告球哥離開湖人 球爸：要留就三兄弟一起簽！

球爸要讓三兄弟同隊。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕「球爸」拉瓦波爾（LaVar Ball）再發狂言！受訪時自爆已為球家三兄弟想好未來，預告「球哥」波爾（Lonzo Ball）菜鳥約到期後不會與任何一支球隊簽約，除非有球隊同意「三兄弟一起簽」，才能如願得到球哥。

「我想讓我的三個兒子都為湖人打球，但如果這件事無法發生，那我跟你說接下來會發生什麼事，如果他們今年不簽Gelo（球二弟），我就帶他回立陶宛、跟Melo（球小弟）再打兩年。」球爸解釋。

「到時候Lonzo（球哥）會進入合約第三年，在這我就先跟NBA所有球隊講清楚，Lonzo不會跟湖人續約，會去一支願意簽下我三個兒子的球隊。」球爸說，「Lonzo和他的弟弟一起的時候打得最好，為什麼不（一起簽）呢？他們又沒有打同一個位置，你沒看到他們三個在一起的時候打得有多好嗎？」

球哥以榜眼之姿加盟湖人後，二弟因竊案風波遭母校無限期禁賽，球爸索性帶兩個小兒子遠赴立陶宛打球，揚言另設聯盟讓高中生不用上大學就有機會與NBA球隊簽約。球爸表示二兒子拉梅羅（LaMelo Ball）不需參加任何選秀，呼籲NBA球隊直接端出合約簽人。

球哥的兩個弟弟正在立陶宛打球。（資料照，美聯社）

「我們不需要參加任何選秀，他（超過選秀年齡限制）成為自由球員就可以簽啦，你不用給Melo1500萬美元，3年有上百萬合約就好，這樣我們就會簽了，他們在場外賺那麼多錢，可以省著點花。」球爸說，呼籲球隊若照自己的意思行事，就能一直拿冠軍，因為他的兒子們都不會離開，認為冠軍隊之所以難以長存，就是因為球員會漲價，球隊無法一直負擔薪水，所以球員才會一直轉隊。

然而美媒並不買帳，認為球爸的計畫難以實行，指出2020年湖人擁有球隊選擇權，球哥不續約就只能成為受限自由球員，就算球哥最後投身自由市場，要有一支球隊願意簽下三兄弟依舊很難，直言二弟拉梅羅就算參加聯盟選秀，也不會在前兩輪被挑走，三弟李安傑羅（LiAngelo Ball）雖然前途較被看好，但礙於只有16歲，至少要再2年才能參加選秀。

美媒認為，今年才剛加入NBA的球哥自己都打得很掙扎，菜鳥球季至今36場比賽，投籃命中率僅35.6％，又有多處傷勢纏身，恐怕沒有夠格影響力足以主導球隊陣容。根據立陶宛聯賽數據，二弟拉梅羅目前場均13.8分，三弟李安傑羅7.6分。

球哥菜鳥球季命中率不佳。（資料照，美聯社）