MLB》永遠的哈勒戴！ 藍鳥將於開幕戰退休32號球衣

藍鳥將退休哈勒戴的32號球衣。(資料照,路透社)

〔體育中心/綜合報導〕前塞揚名投「大夫」哈勒戴(Roy Halladay)去年因飛航意外辭世,藍鳥球團今宣布將於開幕戰退休哈勒戴的32號球衣,本季比賽球衣也會繡上32號紀念圖章,以表揚哈勒戴對於球隊的貢獻與重要意義。

「Roy的價值觀、自尊、工作態度與堅忍不拔的毅力,彰顯著身為一名藍鳥球員所代表的意義。」藍鳥總裁兼執行長Mark Shapiro在聲明中寫道,「他的傳奇是如此鮮明,完全超過了他背上的號碼,以及在球場上的成就,為如何活出一個意義非凡、正向影響他人的生命,樹立了最閃耀的典範。」

藍鳥本季開幕戰為美國時間3月29日,於主場羅傑斯中心球場對上洋基,藍鳥將在當天舉行紀念活動緬懷哈勒戴,並退休哈勒戴的32號球衣,哈勒戴將成為藍鳥隊史第二位背號退休的球員,第一位是名人堂傳奇二壘手阿洛馬(Roberto Alomar)的12號。

哈勒戴於1995年被藍鳥以首輪籤選中,大聯盟生涯前12季皆效力藍鳥,於2003年單季狂掃22勝勇奪美聯塞揚獎,2010年轉戰費城人投出聯盟最多21勝,再獲國聯塞揚殊榮,生涯累積203勝105敗、防禦率3.38與2117次三振,8度入選明星賽,是大聯盟史上唯一一位在例行賽和季後賽都投過無安打比賽的投手。

Join us Opening Day, as we pay tribute to the late Roy Halladay and retire his uniform number.



In Doc's honour, we will wear a commemorative No. 32 patch on our jerseys for the 2018 season. #DocForever pic.twitter.com/yHD3HpY3dB