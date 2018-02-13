MLB》永遠的哈勒戴！ 藍鳥將於開幕戰退休32號球衣

藍鳥將退休哈勒戴的32號球衣。（資料照，路透社）

〔體育中心／綜合報導〕前塞揚名投「大夫」哈勒戴（Roy Halladay）去年因飛航意外辭世，藍鳥球團今宣布將於開幕戰退休哈勒戴的32號球衣，本季比賽球衣也會繡上32號紀念圖章，以表揚哈勒戴對於球隊的貢獻與重要意義。

「Roy的價值觀、自尊、工作態度與堅忍不拔的毅力，彰顯著身為一名藍鳥球員所代表的意義。」藍鳥總裁兼執行長Mark Shapiro在聲明中寫道，「他的傳奇是如此鮮明，完全超過了他背上的號碼，以及在球場上的成就，為如何活出一個意義非凡、正向影響他人的生命，樹立了最閃耀的典範。」

藍鳥本季開幕戰為美國時間3月29日，於主場羅傑斯中心球場對上洋基，藍鳥將在當天舉行紀念活動緬懷哈勒戴，並退休哈勒戴的32號球衣，哈勒戴將成為藍鳥隊史第二位背號退休的球員，第一位是名人堂傳奇二壘手阿洛馬（Roberto Alomar）的12號。

哈勒戴於1995年被藍鳥以首輪籤選中，大聯盟生涯前12季皆效力藍鳥，於2003年單季狂掃22勝勇奪美聯塞揚獎，2010年轉戰費城人投出聯盟最多21勝，再獲國聯塞揚殊榮，生涯累積203勝105敗、防禦率3.38與2117次三振，8度入選明星賽，是大聯盟史上唯一一位在例行賽和季後賽都投過無安打比賽的投手。