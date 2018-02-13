MLB》曾與郭泓志爭先發 百勝投手走私20公斤毒品遭逮

羅艾薩遭逮捕。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕生涯兩度入選明星賽的前白襪投手羅艾薩（Esteban Loaiza），在上週五因被查出超過20公斤的古柯鹼，遭到聖地牙哥當地警方逮捕，很有可能要面臨牢獄之災。

墨西哥籍的羅艾薩生涯在大聯盟打滾14年，先後待過海盜、遊騎兵、藍鳥、白襪、洋基、國民、運動家、道奇等球隊，累積126勝114敗平均防禦率4.65。

羅艾薩曾在2003年有著21勝9敗防禦率2.90成績，單季207次三振的表現奪得該年美聯三振王，他在2003年、2004年分別入選明星賽；另外，台灣好手郭泓志在2008年道奇時，曾與羅艾薩爭奪先發位置。

聖地牙哥當局懷疑羅艾薩有走私毒品，因此監控他的車輛，之後警方獲得羅艾薩住家的搜索令，並在家中發現毒品，約20公斤的古柯鹼，市值共約50萬美元（約新台幣1475萬），羅艾薩因此被逮捕，並將在美國時間週三出庭應訊。

羅艾薩的前經紀人柏格斯（John Boggs）表示，這消息讓他感到相當震驚，不清楚為何他會參與道這件事。

這不是羅艾薩首次遇到麻煩，他曾在2006年因開法拉利在高速公路上狂飆120英哩（約193公里），遭到逮捕。

羅艾薩遭逮捕。（資料照，美聯社）