NBA》55分10籃板超狂表現 巫師看中前金塊後衛勞森

前金塊控衛勞森。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕根據ESPN記者Adrian Wojnarowski報導，巫師正考慮簽下前金塊當家後衛、日前才在中國CBA山東金星隊砍下55分10籃板的勞森（Ty Lawson），雙方目前進行洽談中。

由於巫師主控沃爾（John Wall）左膝手術完成後還得休兵幾週的時間，因此球隊正極力尋找一名控球後衛。消息人士透露，巫師仍在考慮其他人選，包括昔日MVP羅斯（Derrick Rose）、韋伯（Briante Weber）及老控衛塞森斯（Ramon Sessions）。

勞森於2009年首輪第18順位被灰狼選中，隨後被交易至金塊，30歲的勞森曾在2013-14賽季於金塊隊繳出場均17.6分8.8助攻的成績，在金塊打球的6年平均攻下14.2分6.6助攻。

轉戰火箭後，本有望與哈登（James Harden）組成後場連線，不料勞森適應不良，數劇暴跌至場均5.8分3.4助攻，火箭只好買斷他，隨後勞森加入溜馬、國王。不過因酒駕累犯問題，勞森苦無歸宿，本季轉戰CBA打球。

本季至今勞森在山東金星隊平均上場36分鐘，可以拿下25.8分4.4籃板，外帶6.6助攻1抄截的成績。

勞森本季效力CBA山東金星隊。（圖片取自新浪網）