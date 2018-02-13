MLB》鈴木一朗有望再拚大聯盟？ 傳洛磯有興趣

鈴木一朗。（資料照，今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕去年季後馬林魚決定不續約後，日本44歲老將鈴木一朗至今還沒有找到新東家，根據日本媒體《Sanspo》報導，有相關人士指出，聽說鈴木一朗正與洛機商談，有望延續大聯盟生涯。

大聯盟自由市場冷清，多半自由球員都還沒簽約，鈴木一朗在去年未獲馬林魚續約後，他的經紀人柏格斯（John Boggs）表示會與其他29支球隊接觸，也曾傳出鈴木一朗有回日本職棒的念頭，而今天《Sanspo》就報導，傳洛磯正與鈴木一郎洽談。

洛機目前的外野手有布雷克蒙（Charlie Blackmon）、戴斯蒙（Ian Desmond），而在右外野砲手C.岡薩雷茲（Carlos Gonzalez）成為自由球員後，外野出現空缺，雖然洛機有塔皮亞（Raimel Tapia）、達爾（David Dahl）兩名外野小將，但這兩人大聯盟資歷尚淺，可能需要像鈴木一朗這類型的第4號外野手。

不過，大聯盟知名記者羅森索（Ken Rosenthal）在推特上發文說，洛磯並沒有要鈴木一朗。

鈴木一朗去年在馬林魚出賽136場，有3轟、20分打點，打擊率0.255；他在大聯盟打滾17年，累積3080安、117轟、780分打點，平均打擊率0.312。（更新時間：1256）

鈴木一朗。（資料照，法新社）