MLB》為何小熊選達比修？ 美媒：阿里耶塔婉拒最後邀約

阿里耶塔婉拒小熊最後邀約。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕塞揚先發阿里耶塔（Jake Arrieta）尚未決定新東家，美媒預測除了呼聲極高的國民，雙城、費城人、以及同區的釀酒人與紅雀也是可能去處，透露阿里耶塔為追求理想長約，主動放棄續留小熊的最後機會。

小熊前天以6年1.26億美元價碼迎來達比修有，放棄續留昔日奪冠功臣阿里耶塔，有美媒撰文猜測其中另有隱情，質疑為何小熊沒有極力挽留自力栽培的塞揚王牌，選了年紀相近、但開過TJ手術的達比修有，大聯盟知名記者Jon Heyman撰文解釋當中原委。

Jon Heyman指出，達比修有簽約首選就是道奇或小熊，然而道奇始終沒能清出薪資空間網羅，於是達比修逐漸傾向與小熊簽約，原本屬意5年1.25億美元價碼，最後同意降價、以6年1.26億美元加盟，但小熊總管艾普斯坦（Theo Epstein）出於對阿里耶塔的敬意，在與達比修確定簽約前，其實有先致電阿里耶塔做最後確認。

艾普斯坦認為，鑒於阿里耶塔過去的貢獻、以及在球隊的地位，他欠阿里耶塔這通電話，他向阿里耶塔表示，球隊能用與達比修有相近的價碼續約，而阿里耶塔確實感受到球團誠意，但自己仍想尋求1.96億美元等級的合約，因此婉拒了老東家的提議，所以小熊最後與達比修有達成協議，與阿里耶塔分道揚鑣。

達比修有沒等到道奇回應，選擇約定小熊。（資料照，法新社）

Jon Heyman分析，釀酒人簽下阿里耶塔最符合邏輯，因為季後補強有成的釀酒人持續與阿里耶塔聯繫，王牌尼爾森（Jimmy Nelson）肩傷動刀未癒，想與同區勁敵小熊抗衡，勢必得補強先發輪值。至於Jon Morosi提出、呼聲最高的國民，Jon Heyman認為團隊薪資問題將成為一大阻力。

Jon Heyman也說，年輕球隊費城人有機會角逐阿里耶塔，因為球隊總裁、總管和棒球事務營運長與阿里耶塔很有淵源，金鶯在2007年選中阿里耶塔時，他們都是金鶯的高階主管。雙城雖因王牌桑塔納（Ervin Santana）手傷開刀，有需求也有意願，但可能較屬意林恩（Lance Lynn）和柯布（Alex Cobb）。

至於與小熊同屬國聯中區的紅雀，Jon Heyman認為紅雀的確有能力負擔阿里耶塔，但補強牛棚一直是球隊首選，他們才剛從自由市場找來諾里斯（Bud Norris）助陣。

阿里耶塔仍想追求長年大約。（資料照，法新社）