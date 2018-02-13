NBA》騎士贏球秘密武器？菜鳥歐斯曼持續先發

歐斯曼。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕騎士今天進行備戰雷霆的訓練，總教練泰倫魯（Tyronn Lue）受訪時談到球隊先發陣容，他表示會再讓菜鳥歐斯曼（Cedi Osman）先發，並且短期內會延續下去。

泰倫魯解釋，「我喜歡他帶來的東西，這樣詹姆斯（Lebron James）可以打到4號位，對手會面臨很大的難題，因為場上4名球員都可以持球快攻，這是關鍵。」泰倫魯預告，明天先發將與新陣容首戰相同，分別為：詹姆斯、歐斯曼、希爾（George Hill）、J.R.史密斯（J.R. Smith）與中鋒T.湯普森（Tristan Thompson）。

泰倫魯也提到，胡德（Rodney Hood）將暫時從替補出發，「我認為讓他從板凳出發可以做為得分威脅，我們必須透過他執行戰術，這很重要。球隊目前會維持這樣的陣容。」

有趣的是，在前役對上塞爾提克的比賽中，歐斯曼抄走厄文（Kyrie Irving）的傳球後想快攻扣籃，不料在沒人防守的情況下卻被籃框蓋火鍋，連節目《俠克烏龍球》都發推特歡迎他加入，對此詹姆斯說：「他很出色，他會越來越好，所以我們不會對那次失敗的扣籃多說什麼。」

此外22歲的歐斯曼生涯前2場先發比賽，場均攻下14分5.5籃板3助攻的成績，且騎士都贏球，明天將是他第3度先發。本季至今，歐斯曼平均上場9分鐘，繳出2.9分1.8籃板0.4助攻的成績。