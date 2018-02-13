MLB》2年1.7億加盟響尾蛇 平野佳壽要搶終結者

平野佳壽加盟響尾蛇。（美聯社）



〔體育中心／綜合報導〕日職歐力士終結者平野佳壽日前以2年600萬美元（約1.7億台幣）加盟響尾蛇，今天他出席球團加盟記者會，平野佳壽表示，希望能爭取終結者一職。

平野佳壽上季繳出3勝7敗29救援成功、8中繼點，防禦率2.67，日職11年生涯都待在歐力士，累積48勝69敗156救援點、139中繼點，平均防禦率3.10，曾在2014年以40是救援點獲得太平洋聯盟救援王。

「響尾蛇是第一支給我合約的球隊。」平野佳壽表示，「當我和家人在去年12月來亞利桑納參觀時，響尾蛇總經理韓森（Mike Hazen）、總教練羅夫洛（Torey Lovullo）都在那，並非常熱烈歡迎我的家人，讓家人感覺像是個家，這就是我選擇響尾蛇的原因。」

平野佳壽表示，「我在日本曾擔任過終結者，希望在這也是我的目標。但羅夫洛告訴我要上場時，我願意在任何情況下投球。」他認為，日本投手們的控球，是過去能在大聯盟成功的主因之一。

響尾蛇上季贏得93勝69敗，排在國聯西區第二，以外卡之姿打進季後賽，但首輪就被道奇橫掃。由於年紀逾40歲的前響尾蛇終結者羅德尼（Fernando Rodney）轉戰雙城，新球季終結者人選仍未決定，除了平野佳壽外，巴克斯伯格（Brad Boxberger）、布雷德利（Archie Bradley）等人都是人選之一。

平野佳壽加盟響尾蛇。（美聯社）



平野佳壽加盟響尾蛇。（美聯社）

