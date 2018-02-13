NBA》補強禁區戰力！火箭確定簽下長人B.萊特

B.萊特。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕30歲長人B.萊特（Brandan Wright）日前與灰熊球團達成買斷協議，經過澄清期成為自由球員後，火箭總管莫雷（Daryl Morey）今天宣佈將他簽下，而B.萊特將穿32號球衣。

身高208公分的B.萊特於2007年首輪第8順位被當時的夏洛特山貓選中，隨後被交易到勇士，此後陸續待過籃網、獨行俠（小牛）、塞爾提克、太陽及灰熊，生涯場均得到7分3.6籃板1阻攻的成績。

火箭目前禁區主要輪替球員只有卡培拉（Clint Capela）、努內（Nene Hilario），即使塔克（P.J. Tucker）、巴阿穆鐵（Luc Richard Mbah a Moute）能幫忙防守、爭搶籃板，身高仍處劣勢，B.萊特的加入有機會幫助球隊提升禁區戰力及高度。