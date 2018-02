NBA》補強禁區戰力！火箭確定簽下長人B.萊特

B.萊特。(資料照,美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕30歲長人B.萊特(Brandan Wright)日前與灰熊球團達成買斷協議,經過澄清期成為自由球員後,火箭總管莫雷(Daryl Morey)今天宣佈將他簽下,而B.萊特將穿32號球衣。

身高208公分的B.萊特於2007年首輪第8順位被當時的夏洛特山貓選中,隨後被交易到勇士,此後陸續待過籃網、獨行俠(小牛)、塞爾提克、太陽及灰熊,生涯場均得到7分3.6籃板1阻攻的成績。

火箭目前禁區主要輪替球員只有卡培拉(Clint Capela)、努內(Nene Hilario),即使塔克(P.J. Tucker)、巴阿穆鐵(Luc Richard Mbah a Moute)能幫忙防守、爭搶籃板,身高仍處劣勢,B.萊特的加入有機會幫助球隊提升禁區戰力及高度。

