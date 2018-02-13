NBA》上週東西部最佳球員 推特王、大鬍子獲選

2018/02/13 11:09

〔體育中心／綜合報導〕NBA官方今天公佈上週東西部最佳球員，分別由七六人「推特王」恩比德（Joel Embiid）及火箭「大鬍子」哈登（James Harden）獲選。

恩比德上週3場比賽場均攻下26.7分15籃板2.3阻攻的成績，率隊先後擊敗巫師、鵜鶘及快艇，單週3戰全勝，並幫助七六人順利收獲主場7連勝，是球隊自2007-08賽季以來最長的主場連勝，七六人目前戰績28勝25敗，暫居東部第8。

此外這是恩比德本季第2次、生涯第3次拿到單週最佳球員，上一次是1月23日。

西部分面，哈登上週場均繳出33分6.8助攻5.3籃板的成績，4戰總共飆進18顆三分球，投籃命中率39.1%，4場比賽最少得到27分，也幫助球隊拉出一波8連勝的佳績。

哈登目前以場均31.1分位居聯盟得分王，8.9次助攻則排名第2；且哈登已經連續2週拿下單週最佳球員，同時是本季第5次、生涯第19次。

恩比德。（資料照，美聯社）

哈登。（資料照，美聯社）

相關關鍵字： NBA 費城七六人 休士頓火箭

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