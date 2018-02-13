NBA》A.戴維斯砍38分 鵜鶘賞活塞三連敗

「一眉哥」A.戴維斯砍38分。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕鵜鶘今天作客底特律，「一眉哥」A.戴維斯（Anthony Davis）砍38分，J.哈勒戴（Jrue Holiday）、米洛提奇（Nikola Mirotic）各得21分，終場鵜鶘以118：103輕取活塞，賞給對手三連敗。

鵜鶘第三節打出一波16：5攻勢拉開分差，三節完鵜鶘就以95：80領先，末節活塞追不回分差，終場鵜鶘以15之差拿下2連勝暫居西部第八，活塞吞下3連敗仍排在東部第九。

A.戴維斯全場24投14分，拿下38分、18籃板、2阻攻，生涯對活塞平均每場攻下超過30分，可說是活塞剋星；J.哈勒戴有21分、12助攻，替補出發的米洛提奇有21分、12籃板，D.米勒（Darius Miller）12分。

活塞有6人得分上雙，葛瑞芬（Blake Griffin）22分，卓蒙德（Andre Drummond）13分、21籃板，布拉克（Reggie Bullock）14分，尼爾森（Jameer Nelson）12分，I.史密斯（Ish Smith）11分，S.強森（Stanley Johnson）10分。

活塞此戰投籃命中率欠佳，團隊命中率僅36.8％，三分球命中率只有25.7％；反觀鵜鶘團隊命中率44％、三分命中率41.2％，團隊助攻數31次也比活塞團隊的18次還優。

「一眉哥」A.戴維斯砍38分。（法新社）