NBA》非選秀板凳奪大三元 七六人主場十連勝（影音）

10 PTS / 11 AST / 10 REB / 6 STL



Highlights from @TJMcConnell's first career triple-double. pic.twitter.com/jGBDb29xjw — Philadelphia 76ers （@sixers） 2018年2月13日

〔體育中心／綜合報導〕七六人今在主場寫意迎敵，非選秀控衛麥康諾（T.J. McConnell）板凳出發締造生涯首次大三元，薩里奇（Dario Saric）砍進4顆三分球獲全場最高24分，率七六人以108：92擊敗主力缺陣的尼克，收下四連勝與主場十連勝。

25歲替補控衛麥康諾今表現大爆發，上場37分鐘以10分10籃板11助攻完成生涯首次大三元，終場前1分鐘抓下達陣第十個籃板時，全場七六人球迷陷入瘋狂，賽後慘遭恩比德（Joel Embiid）洗禮、回休息室繼續被隊友噴水的麥康諾，笑說就是恩比德慫恿他挑戰大三元，「他就是不肯放過我，這（大三元）是無價的，這個時刻棒透了。」

七六人總教練布朗（Brett Brown）也對麥康諾讚譽有佳，肯定他為努力的球員樹立典範，「我想這就是為什麼我們這麼愛他，你真的得尊敬他，他打得有夠拚，對很多籃球員來說，他是一個非常棒的教材，證明堅忍不拔的鬥志與韌性能讓你有何表現。」布朗說。

麥康諾賽後被隊友「洗禮」致敬。（美聯社）

麥康諾拚勁十足備受肯定。（美聯社）

此役七六人先發五人全員得分上雙，薩里奇全場12投8中含4顆外線拿24分全場最高，射手瑞迪克（J.J. Redick）18分，明星中鋒恩比德17分6籃板，新人王熱門西蒙斯（Ben Simmons）13分6籃板6助攻，另有4抄截3阻攻，衝出四連勝續居東部第七，領先第九的活塞拉開到3場勝差。

痛失「KP」波辛傑斯（Kristaps Porzingis）的尼克決勝節只得13分，苦吞七連敗沒能翻身，總教練何納塞克（Jeff Hornacek）坦言失去KP很難熬，但球隊必須打得更強硬、更難纏，點名今日外線8投0中只拿9分的先發小哈達威（Tim Hardaway Jr.），得用別的方式幫助球隊。

.@JoelEmbiid and @Holla_At_Rob33 got em pic.twitter.com/Bwhcdw8zGY — Philadelphia 76ers （@sixers） 2018年2月13日