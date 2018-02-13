NBA》7人得分上雙 快艇送籃網5連敗

L.威廉斯。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕快艇今做客籃網，合計7人得分上雙，板凳暴徒L.威廉斯（Lou Williams）再度繳出全隊最高20分，率隊以114：101送籃網5連敗。

開賽快艇取得4：0開局，籃網靠著克拉布（Allen Crabbe）連拿6分咬緊比數，不過末段L.威廉斯領軍打出一波11：2的小高潮，首節快艇以34：22領先。次節哈瑞爾（Montrezl Harrell）連得7分，快艇一度領先17分，反觀籃網遲遲無法縮小分差，半場結束快艇領先15分。

下半場A.布萊德利（Avery Bradley）連投帶罰拿下7分，逼得籃網喊出暫停，儘管J.哈里斯（Joe Harris）、汀維迪（Spencer Dinwiddie）連續飆進三分彈，快艇總能給予回應，三節打完快艇領先23分。決勝節D.羅素（D'Angelo Russell）終於爆發，單節得14分，幫助籃網在最後4分鐘追至9分差，不過最終仍以13分差不敵快艇。

快艇除L.威廉斯外，以瑞佛斯 （Austin Rivers）攻下17最高，小喬丹（DeAndre Jordan）攻下16分17籃板，加林納里（Danilo Gallinari）、16分，哈瑞爾15分。

籃網方面，D.羅素、J.哈里斯各有16分進帳，克拉布得到15分，汀維迪13分8助攻，卡羅（DeMarre Carroll）12分10籃板。

D.羅素。（法新社）