NBA》魔術終場致命失誤 拉文抄截反攻完成致勝灌籃（影音）

The clutch steal and slam from Zach Lavine to propel the @chicagobulls to the victory!#BullsNation 105 / #PureMagic 101 pic.twitter.com/QksPMaPbgZ — NBA （@NBA） 2018年2月13日

〔體育中心／綜合報導〕兩屆灌籃王拉文（Zach LaVine）起飛當英雄！公牛今在主場對決魔術，末節花光18分領先險遭對手逆轉，但拉文在終場前15秒演出關鍵抄截，飛身爆扣灌進致勝分，隨後把握罰球率公牛以105：101氣走公牛，拉文再度成為致勝功臣。

此役前半雙方互不相讓，半場打完公牛以53：51暫時領先，易籃後公牛拔腿狂奔，第三節結束取得9分領先，決勝節一度將差距拉開到18分，不料魔術強勢反撲硬是扳平，隨後將近2分鐘雙方都未得分，雙方以101：101僵持不下。

魔術在最後15秒喊暫停，半場發球準備策動最後一波進攻，前2次跳投都失手的公牛拉文此時跳出來當英雄，成功壓迫對手演出關鍵抄截，一溜煙直奔籃下飛身單手爆扣灌進超前分，逼得魔術再喊暫停重頭來過，此役攻下全場最高25分的魔術海佐尼亞（Mario Hezonja）外線失手，換公牛喊暫停，拉文最後2秒兩罰俱中守住勝利。

繼前兩戰對灰狼以1分險勝、該役轟下35分包辦球隊最後11分的拉文，今天再度於主場當致勝英雄，對於屢在比賽尾聲扛下得分重任，拉文選擇擁抱挑戰與壓力，「你得把事情做好才行，每個人都想在比賽的最後能夠持球，但你得有夠格的自信與能力才行，我想我能做到這件事。」拉文說。

談到此役抄截、反攻一氣呵成的致勝灌籃，拉文說：「我只是想對對手的發球展現侵略性，讓對手很難接球，我當時並沒有想到能演出抄截、有那樣的表現（致勝反攻灌籃），結果空檔一來，我發現我好像可以做得到。」

拉文終場前15秒演出關鍵抄截。（美聯社）

拉文反攻灌進致勝分氣走魔術。（歐新社）