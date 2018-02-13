冬奧》北韓美女啦啦隊加油動作太狂 震撼網友（影音）

Dit is dus echt heel bijzonder. #BNR #pyeongchangOlympics2018 pic.twitter.com/mDha25Px9g — Thomas Schuurman （@ThomasSchuurman） 2018年2月10日

〔體育中心／綜合報導〕2018平昌冬季奧運，南、北韓共組女子冰上曲棍球聯隊，身穿紅色制服的北韓美女加油團在場邊為選手加油，她們整齊的手部舞蹈動作震撼許多網友。不過，兩韓冰球聯隊連續以0：8，分別慘敗給瑞士、瑞典，提前遭到淘汰。

北韓美女加油團開始加油後，她們都手持著「半島旗」，一邊唱歌、一邊揮舞旗幟，還用手部舞蹈的動作，幫「韓國聯隊」加油，美女加油團整齊的應援動作，即吸引現場目光。

有眼尖網友發現，10日韓國聯隊一場比賽中，一名北韓加油團成員跳錯，動作與其他人相反，雖然立即改正，卻也引起網友議論是否會被「勞改」。

兩韓女子冰球聯隊在預賽表現不佳，分別以0：8遭瑞士、瑞典痛宰，遭到淘汰，明天將對上同為2敗的日本隊。

北韓美女加油團。（法新社）

北韓美女加油團。（法新社）

北韓美女加油團為韓國聯隊加油。（法新社）

北韓美女加油團。（法新社）

北韓美女加油團顏質高。（歐新社）

北韓美女加油團顏質高。（路透）



北韓美女加油團手持「朝鮮半島旗」。（法新社）

南韓加油團。（法新社）

兩韓女子冰球聯隊連兩場輸球。（法新社）

兩韓女子冰球聯隊連兩場輸球。（路透）