冬奧黃郁婷決賽登場 今日賽事預告與轉播

台灣選手黃郁婷。（路透社）

早安，自由體育為您送上精彩賽事！

NBA例行賽持續進行，熱火將在客場面對東部榜首暴龍隊。剛結束五連敗的熱火目前以30勝26敗排在東部第八，回到老東家的「閃電俠」魏德（Dwyane Wade）能否帶領球隊保住季後賽席位呢？

暴龍最近一波5連勝也讓他們衝上東部第一的寶座，板凳前鋒邁爾斯（C.J.Miles）近3場板凳出發平均攻下18.3分，絕對是熱火不可忽略的球員。

另一場比賽由灰狼坐鎮主場挑戰火箭。灰狼目前以35勝24敗高居西部第四位，陣中主將巴特勒（Jimmy Butler）狀況火燙，近5戰轟下29.8分、5.8籃板、5.4助攻，他能延續好手感並幫助球隊擊敗強敵火箭嗎？

火箭近期的8連勝讓他們只落後勇士1場勝差，當家球星哈登（James Harden）同樣維持高檔表現，今天對決巴特勒雙方會擦出什麼火花呢？請球迷們敬請期待！

另外，中午11點馬刺客場迎戰金塊的比賽球迷們也不要錯過囉！

冬奧方面，台灣選手黃郁婷也將在競速滑冰1000M決賽中出賽，請大家一起為台灣選手加油！此外，花式滑冰、冰球、冰壺的比賽也將陸續進行。精彩比賽，球迷們歡迎鎖定直播！

NBA例行賽

7:30 熱火@暴龍 愛爾達體育1台

9:00 火箭@灰狼 緯來體育

11:00 馬刺@金塊 愛爾達體育1台

冬奧

08:00 冰壺 南韓@美國 愛爾達體育3台

09:00 花式滑冰 雙人短曲 愛爾達體育2台

11:00 冰球 瑞典@瑞士 愛爾達體育3台

15:30 冰球 韓國聯隊@日本 愛爾達體育2台

18:00 競速滑冰 女子1000M決賽（黃郁婷出賽） 愛爾達體育2台

20:00 冰球 美國@斯洛維尼亞 愛爾達體育3台