MLB》穿回11號！ 達比修有正式披上小熊球衣（影音）

〔體育中心／綜合報導〕達比修有正式披上小熊戰袍！球團今在春訓基地舉辦加盟記者會，與達比修有完成簽約程序，由總管艾普斯坦（Theo Epstein）親自為達比修有披上小熊球衣，迎接這位頂級日籍先發重磅加盟。

「達比修是我們的頭號目標，對於小熊球團來說，今天是個非常美好的日子，能夠迎來如此頂級的投手，他可能是隊上最棒的三振型投手。」總管艾普斯坦說，「他的身材條件相當出色，我們在他正值職涯顛峰的時刻得到他，他非常成熟、已經準備好要出來成就非凡。」

談到為何小熊能從眾多競爭者中脫穎而出，獲得達比修有的青睞，總管艾普斯坦信心滿滿表示：「贏得世界大賽是他的頭號目標，我們球團當然也是如此，所以彼此覺得根本是天作之合。」

總管親自為達比修披上球衣。（USA TODAY Sports）

小熊總管是簽下達比修的重要人物。（USA TODAY Sports）

達比修有穿回遊騎兵時期的11號。（美聯社）

達比修有則說：「顯然的，每一隊（來找我談的）都非常棒，但是小熊隊脫穎而出，每一位來洽談的人都非常真誠，而小熊隊的每個人都是那麼的出色，讓我愛上了他們，尤其是（總管）艾普斯坦先生。」

達比修有表示，自己非常榮幸能夠加入小熊這支超棒的隊伍，希望能盡快融入球隊、達成大家的期待，並再一次感謝小熊球團的無比誠意：「（總管）他一直保持聯繫、自始至終都是，從溝通、還有整個過程中，我真切感受到他們真的非常想要我。」

小熊球團隨後在推特上發佈達比修有正式披上球衣的影片，巧妙運用達比修有的英文名字，稱讚達比修有穿著小熊球衣的模樣相當帥氣（Looks good on ＂Yu＂.）。達比修有也在個人推特上展示新球具，開心喊話：「時間到了！」。

達比修有正式加盟小熊。（USA TODAY Sports）

達比修有到球場練習。（美聯社）