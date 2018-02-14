冬奧》分享台灣被中媒盯上 博士候選人：我是否該害怕

台灣日前冬奧進場雖以「中華台北」名稱，南韓電視台紛紛以「台灣」介紹。（特派記者卓佳萍攝）

〔體育中心／綜合報導〕外國博士候選人湯森（Patrick Thomsen‏）上週於推特分享我國冬奧雖以「中華台北」名稱進場，南韓電視台卻打出「타이완（台灣）」，未料該則訊息被中國、新加坡等媒體引用，讓他笑說，「我不知道是否該感到害怕。」

湯森分享該項台灣資訊後，立即被我國媒體報導，不少中國媒體見了台灣報導，紛紛也引用湯森的推特報導，中國官媒《環球時報》更氣急敗壞撰文痛批「重大紕漏」，要求南韓電視台道歉。

湯森近日在推特說，學生告訴他那則關於中華台北隊的發文，在說中文的世界中吸引很多媒體報導，「我不知道我是否應該感到海怕（羞紅的臉）lol」、「我只是分享電視上的資訊而已，會不會被禁止回南韓（羞紅的臉）。」

一位網友回應他，「回南韓應該沒問題吧！」還有人說，「應該是去中國才會被禁止吧（笑臉）」

Lmfao got an email from a former Chinese student of mine that my tweet - this one, was picked up by Chinese and and Taiwanese media. I don't know if I should be scared lol pic.twitter.com/7FBwnkeC9a — Patrick Thomsen （@TouchMyPoly） 2018年2月11日

湯森日前分享南韓電視台無視中華台北，直接介紹「台灣」，引起許多媒體關注。（取自湯森推特）

《環球時報》要南韓電視台道歉。（取自環球網）

中國《觀察者網》引用湯森訊息，痛批南韓電視台犯錯。（取自觀察者網）