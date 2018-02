冬奧》分享台灣被中媒盯上 博士候選人：我是否該害怕

台灣日前冬奧進場雖以「中華台北」名稱,南韓電視台紛紛以「台灣」介紹。(特派記者卓佳萍攝)

〔體育中心/綜合報導〕外國博士候選人湯森(Patrick Thomsen‏)上週於推特分享我國冬奧雖以「中華台北」名稱進場,南韓電視台卻打出「타이완(台灣)」,未料該則訊息被中國、新加坡等媒體引用,讓他笑說,「我不知道是否該感到害怕。」

湯森分享該項台灣資訊後,立即被我國媒體報導,不少中國媒體見了台灣報導,紛紛也引用湯森的推特報導,中國官媒《環球時報》更氣急敗壞撰文痛批「重大紕漏」,要求南韓電視台道歉。

湯森近日在推特說,學生告訴他那則關於中華台北隊的發文,在說中文的世界中吸引很多媒體報導,「我不知道我是否應該感到海怕(羞紅的臉)lol」、「我只是分享電視上的資訊而已,會不會被禁止回南韓(羞紅的臉)。」

一位網友回應他,「回南韓應該沒問題吧!」還有人說,「應該是去中國才會被禁止吧(笑臉)」

Lmfao got an email from a former Chinese student of mine that my tweet - this one, was picked up by Chinese and and Taiwanese media. I don't know if I should be scared lol pic.twitter.com/7FBwnkeC9a