MLB》不二人選！ 克蕭連8年扛開幕戰先發破紀錄

克蕭本季續扛開幕戰先發。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕除了克蕭不做第二人想！道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）今宣布，本季開幕戰仍交由王牌克蕭（Clayton Kershaw）主投，連8年榮膺開幕戰先發殊榮，將刷新高懸40年的隊史紀錄，克蕭認為自己站在應得的位子，已經蓄勢待發做好準備。

道奇春訓投捕報到日今開跑，總教練羅伯斯受訪時宣布，新球季開幕戰先發仍是克蕭，下個月將滿30歲的克蕭，屆時將打破由名人堂前輩蘇頓（Don Sutton）所保持的隊史紀錄，成為隊史第一位連8年榮膺開幕戰先發的投手。除了現役王牌克蕭，道奇隊史僅蘇頓和德萊斯岱爾（Don Drysdale）兩位名人堂球員投過7場開幕戰。

大聯盟現役最長開幕戰先發紀錄保持人為水手王牌「國王」赫南德茲 （Felix Hernandez），他從2009年至今已連9年主投開幕戰，生涯最長紀錄為名人堂巨投莫瑞斯（Jack Morris），他在老虎、雙城、藍鳥三隊連14年開幕戰先發，同隊連續開幕戰先發紀錄為費城人名人堂投手羅伯斯（Robin Roberts）的12年。

克蕭連8年主投開幕戰將寫隊史新紀錄。（資料照，法新社）

克蕭於2011年首次在開幕戰先發，該季狂掃21勝勇奪生涯首座塞揚獎，至今已連7年擔綱開幕戰先發，其中13、14年球季續添2座塞揚獎，生涯7場開幕戰先發豪奪5勝0敗，防禦率0.99史上第二低。克蕭上季開幕戰對教士主投7局僅失1分，送出8K寫意摘勝，季中因傷缺陣近2個月，單季18勝、防禦率2.31仍為美聯最佳。

談到去年世界大賽第5戰，對太空人僅投4.2局狂失6分退場，最後在第7戰眼睜睜看著太空人在道奇球場奪冠，克蕭說：「我其實沒有糾結什麼、就繼續走下去，有點像是把它吸收掉了，我也不確定這樣做健不健康，如果哪天爆發了，我會讓你知道。」