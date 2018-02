MLB》不二人選！ 克蕭連8年扛開幕戰先發破紀錄

克蕭本季續扛開幕戰先發。(資料照,法新社)

〔體育中心/綜合報導〕除了克蕭不做第二人想!道奇總教練羅伯斯(Dave Roberts)今宣布,本季開幕戰仍交由王牌克蕭(Clayton Kershaw)主投,連8年榮膺開幕戰先發殊榮,將刷新高懸40年的隊史紀錄,克蕭認為自己站在應得的位子,已經蓄勢待發做好準備。

道奇春訓投捕報到日今開跑,總教練羅伯斯受訪時宣布,新球季開幕戰先發仍是克蕭,下個月將滿30歲的克蕭,屆時將打破由名人堂前輩蘇頓(Don Sutton)所保持的隊史紀錄,成為隊史第一位連8年榮膺開幕戰先發的投手。除了現役王牌克蕭,道奇隊史僅蘇頓和德萊斯岱爾(Don Drysdale)兩位名人堂球員投過7場開幕戰。

大聯盟現役最長開幕戰先發紀錄保持人為水手王牌「國王」赫南德茲 (Felix Hernandez),他從2009年至今已連9年主投開幕戰,生涯最長紀錄為名人堂巨投莫瑞斯(Jack Morris),他在老虎、雙城、藍鳥三隊連14年開幕戰先發,同隊連續開幕戰先發紀錄為費城人名人堂投手羅伯斯(Robin Roberts)的12年。

克蕭連8年主投開幕戰將寫隊史新紀錄。(資料照,法新社)

克蕭於2011年首次在開幕戰先發,該季狂掃21勝勇奪生涯首座塞揚獎,至今已連7年擔綱開幕戰先發,其中13、14年球季續添2座塞揚獎,生涯7場開幕戰先發豪奪5勝0敗,防禦率0.99史上第二低。克蕭上季開幕戰對教士主投7局僅失1分,送出8K寫意摘勝,季中因傷缺陣近2個月,單季18勝、防禦率2.31仍為美聯最佳。

談到去年世界大賽第5戰,對太空人僅投4.2局狂失6分退場,最後在第7戰眼睜睜看著太空人在道奇球場奪冠,克蕭說:「我其實沒有糾結什麼、就繼續走下去,有點像是把它吸收掉了,我也不確定這樣做健不健康,如果哪天爆發了,我會讓你知道。」

.@ClaytonKersh22 will make his 8th career #OpeningDay start, surpassing Don Drysdale and Don Sutton for most in @Dodgers history. https://t.co/eeuIyxTjdH pic.twitter.com/TqyYydQHmC