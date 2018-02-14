MLB》提前報到、有禮貌獲好評 大谷新球季投球為主（影音）

大谷翔平提前報到展開訓練。（USA TODAY Sports）

〔體育中心／綜合報導〕天使簽下日本二刀流大谷翔平，春訓將嘗試啟用六人輪值，總教練索西亞（Mike Scioscia）表示大谷將以投手為主，期許打擊能適時發揮，隊上先發對於輪值調整也樂見其成，而提前報到展開訓練、態度謙和有禮的大谷，也陸續獲得隊友好評。

天使春訓投捕報到日今開跑，美媒報導約50位日本記者就位大陣仗待命，全程緊盯大谷翔平練球。首度赴美挑戰的大谷，一週前已向天使春訓基地完成報到展開訓練，謙和有禮的態度，以及全方位身手，讓同樣提前報到的隊友們讚譽有佳。

先發修梅克（Matt Shoemaker）形容，大谷翔平的表現令人為之瘋狂，雖然只看過大谷幾次揮棒，但大谷打得相當輕鬆寫意、球卻已經飛得老遠，他也聽聞大谷能在投手丘上有所成就，如同火球班的速球尤其出色。

媒體大陣仗守候大谷翔平。（美聯社）

大谷翔平路過總教練場邊訪問。（美聯社）

大谷翔平上前與總教練致意。（USA TODAY Sports）

大谷翔平今完成球隊正式報到手續，做完體檢後展開打擊練習，隨後在外野與翻譯進行長傳，預計明天將舉行首場春訓記者會。總教練索西亞受訪時表示，春訓起將按計畫嘗試啟用六人輪值，不只要協助大谷適應磨合，也讓去年傷情慘重的輪值有時間休息，盼能健康投完整季。

總教練索西亞證實，大谷翔平將成為六人輪值之一，以DH身份出賽頻率則要視大谷的負荷能力再做調整，強調球隊把大谷設為投球優先，「大谷會以投手身份出賽為主，若能投出好表現，對於球隊影響將會大於打擊，但他仍然有機會能用打擊做出貢獻。」總教練索西亞說。

總教練索西亞指出，現在的確是有像巨人邦賈納（Madison Bumgarner）那樣能投能打的球員，但對剛來大聯盟不久的大谷來說，還有很多全新的挑戰，「我們需要他投球，他是我們輪值很重要的一部分，再來才是，當他有機會打擊，我們絕對拭目以待。」

對於六人輪值新安排，先發李察斯（Garrett Richards）認為，只要能幫助球隊贏球都能接受，31歲老將修梅克則說，例行調整將會煥然一新，大家都會有所不同，對於成果表示樂觀其成。

大谷翔平新球季將以投球為主、打擊為輔。（美聯社）