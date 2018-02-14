MLB》簽64億大約表現卻下滑 紅襪普萊斯力圖振作

普萊斯。（資料照，法新社）



〔體育中心／綜合報導〕去年因傷影響表現的紅襪左投普萊斯（David Price），一度從先發變成後援，出賽場次也寫下自新人年來新低。普萊斯表示，上賽季他表現不好，希望今年能振作繼續前進。

2015年季後，普萊斯與紅襪簽下7年2.17億美元（約新台幣64億）的大型合約，平均年薪高達3100萬美元，最快今年季後就能跳出合約。

雖然普萊斯在2016年球季有著17勝9敗的表現，但防禦率是偏高的3.99；去年受到手肘傷勢影響，而且普萊斯在傷癒歸隊後，球季後半段大多擔任後援投手，整季僅出賽16場有11場先發，戰績6勝3敗防禦率3.38。

普萊斯表示，上賽季應該能投得更好，「去年我的表現不佳，我知道、也明白這點，我期待能振作。」他說，去年賽季受到手肘傷勢困擾，今年手肘狀況完全健康。

在2012年至2015年賽季，普萊斯平均防禦率約2.90，4年內共飆出852次三振，平均每季能吃下217局，但過去兩個賽季，他的平均防禦率上升至3.84，去年更是只投74.2局。

普萊斯說，「過去兩個賽季經歷的一切，絕對是很艱苦。但我覺得我已經從中學習，並吸取教訓，我期待能繼續學習。」

普萊斯。（美聯社）

