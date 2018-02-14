NBA》德羅森、羅利聯手飆50分 暴龍力退熱火奪六連勝

德羅森攻下27分。（USA TODAY Sports）

〔體育中心／綜合報導〕今暴龍主場迎戰熱火，後衛德羅森（DeMar DeRozan）在下半場大爆發，共砍下27分，羅利（Kyle Lowry）也有22分，熱火卓吉奇（Goran Dragic）進帳全場最高28分，仍不敵東部龍頭，終場暴龍以115：112搶下六連勝。

上半場雙方比數膠著，直到第三節大爆發，靠著德羅森、范維利特（Fred VanVleet）接連得分，加上博爾特（Jakob Poeltl）兩罰全中，拉出一波9：0攻勢，將比數拉開到近20分差。

末節倒數6秒熱火艾靈頓（Wayne Ellington）飆進三分球追到兩分差，不過卓吉奇發生犯規，送C.J.邁爾斯（C.J.Miles）上罰球線，兩罰一中，J.理查森（Josh Richardson）抓下籃板後快攻，在三分線外出手，可惜沒能扳平戰局。

此役暴龍德羅森攻下27分、2籃板、4助攻，羅利則有22分、4籃板、8助攻，外加4記三分彈，伊巴卡（Serge Ibaka）也繳出14分、10籃板雙十成績，聯手助隊獲勝，暫居東部第一寶座。

熱火方面，僅卓吉奇一人表現較突出，攻下28分、4助攻，懷特塞德（Hassan Whiteside）進帳10分、10籃板，魏德（Dwyane Wade）也有10分、11籃板雙十表現。

熱火卓吉奇（左）（USA TODAY Sports）