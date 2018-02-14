冬奧》中國4選手被判犯規出局 中媒批：韓主場優勢太恐怖

中國女將曲春雨。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕2018平昌冬季奧運，昨天的短道競速滑冰賽況竟然出現4名中國選手被判犯規，都無緣晉級下一輪，讓中國媒體直呼：「韓國主場優勢太恐怖。」

短道競速滑冰賽男子1000公尺預賽，中國選手任子威原以小組第二獲晉級資格，但現場裁判賽後檢視畫面，認為任子威在過彎時疑有推人動作，認定有犯規無緣下一輪。

而另名中國好手韓天宇，原本是小組第一名，但他在比賽中與南韓選手徐一拉有肢體接觸，隨後現場裁判宣布韓天宇犯規，原本小組第三的徐一拉以小組第二之姿晉級次輪，這次判罰讓中國教練李琰憤而離場。

而被視為中國強項的短道競速滑冰賽女子500公尺，已經連續4屆冬奧奪冠，中國女將范可新昨在準決賽中與對手發生碰撞，現場裁判認定范可新犯規，無緣晉級決賽；而另名中國女將曲春雨則是在過彎時與對手有身體接觸，她重心不穩摔倒，現場裁判還認定曲春雨有犯規。這兩名中國女將出局，代表中國隊在該項目的「五連冠」夢碎。

《騰訊體育》指出，這短短半小時的比賽中，中國隊6名選手中有4人被判犯規，「究竟是中國運動員犯規？還是如網友所說的輸給了韓國主場？」；《新浪體育》則說，有中國網友感嘆南韓的主場優勢，彷彿回到2002年的世界盃足球賽。

中國女將范可新。（法新社）

中國選手任子威（左）。（法新社）

中國好手韓天宇（左）。（路透）