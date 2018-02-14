前游泳國手唐聖捷今報名參選 質疑泳協干擾選舉向政風室申訴

游泳改革人士今前往游泳協會正式登記參選。（左一起）李淵明、唐聖捷、楊金桂、林士傑。（唐聖捷提供）

〔記者粘藐云／台北報導〕前游泳國手唐聖捷今與多名泳壇人士至游泳協會登記參選，且他們認為協會用不正當方式干擾選舉，已向體育署政風室提出申訴。

游泳改革團隊除了唐聖捷外，還有前國手楊金桂、林士傑及泳協理事蕭新榮等人，一行人也在今日前往泳協登記參選。

蕭新榮表示，近幾年台灣泳運一落千丈，大家感到憂心，希望透過自己的參選，為選手爭取權益，讓協會更加透明化。

唐聖捷針對泳協干擾選舉提出兩點質疑，他指出泳協在12日晚間才公布正式會員名單，14日隨即截止參選，日程上過於緊湊，「開放登記參選的時間是2月5日至2月14日，但是協會在2月12日晚間才公布會員名單，大家都不知道自己是不是正式會員，如何登記參選，這樣的時程不太合理。」

此外，唐聖捷也質疑會員名單審核的公正性，「會員審查小組成員不是公正人士，怎麼審查外界無從得知，導致有許多會員已經繳費、繳交證件，卻不在名單中。」他們也呼籲體育署應介入調查，讓改選更加公平。

游泳改革人士今日將相關事證送至體育署政風室，政風室主任鄭蒼暉表示，由於尚未檢視相關資料，得經由行政調查後，才能作出回應。

面對外界質疑選舉時程合理性，游泳協會工作人員表示，目前僅得知體育署希望協會能夠展延一週報名日期，但尚未收到公文，得等到協會收到體育署公文才能正式公告。

游泳協會於14日中午11點半公告，將展延第12屆理事長、理事及監事候選人登記，截止時間改為107年2月22日下午5時止，不過適逢過年期間，需以傳真、E-mail登記參選。

游泳改革人士今前往游泳協會登記參選。（記者粘藐云攝）

游泳改革人士今前往游泳協會登記參選。（記者粘藐云攝）

游泳改革人士今前往游泳協會登記參選。（記者粘藐云攝）

唐聖捷（右）、楊金桂（左）今至泳協登記參選。（記者粘藐云攝）

唐聖捷（右）、楊金桂（左）今至泳協登記參選。（記者粘藐云攝）

唐聖捷（右）、楊金桂（左）今至泳協報名參選。（記者粘藐云攝）

泳協理事蕭新榮（右）至政風室提交申訴資料。（記者粘藐云攝）

政風室主任鄭蒼暉（右）接收申訴資料。（記者粘藐云攝）