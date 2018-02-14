NBA》火箭飆三分雨擊退灰狼 豪取9連勝

2018/02/14 12:29

哈登。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕西部第二的休士頓火箭今天對上第四的明尼蘇達灰狼，火箭此戰外線手感火熱，團隊三分球命中率高達46.8％，「大鬍子」哈登（James Harden）拿下34分、13助攻，率球隊以126：108獲勝，近期豪取9連勝。

前三節打完領先4分的火箭，末節狂飆三分雨，單節團隊投進10顆三分球、共灌進42分，讓火箭最後以18分之差獲勝，近期處於9連勝；而灰狼則是吞下近4場的第3敗。

哈登全場20投10中，拿下34分、13助攻、6籃板，替補的R.安德森（Ryan Anderson）三分球10投6中，拿下21分；保羅（Chris Paul）13分、8籃板、7助攻，卡培拉（Clint Capela）14分、12籃板，E.戈登（Eric Gordon）13分，塔克（P.J Tucker）10分。

灰狼湯斯（Karl-Anthony Towns）繳出35分、12籃板、3阻攻，J.提格（Jeff Teague）25分、8助攻，J.巴特勒（Jimmy Butler）15分、7籃板、6助攻，吉布森（Taj Gibson）12分，克勞佛德（Jamal Crawford）12分。

火箭團隊三分球47投22中，命中率高達46.8％；而灰狼團隊三分23投6中，命中率僅26.1％。

R.安德森拿下21分。（美聯社）

湯斯（右）繳出35分、12籃板、3阻攻的表現。（美聯社）

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