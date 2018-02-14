MLB》尊敬軍人為國犧牲 運動家捕手本季唱國歌不跪了

麥斯威爾唱國歌單膝跪地，為大聯盟第一人。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕去年一「跪」成名的運動家捕手麥斯威爾（Bruce Maxwell），今發表聲明解釋自己上季在唱國歌時單膝下跪的用意，強調自己非常尊敬軍人為報效國家做出犧牲，預告本季將不會繼續跪地行為。

去年季末對遊騎兵的比賽，運動家捕手麥斯威爾在賽前演場國歌時單膝跪地、並將手放在左胸前，成為大聯盟首位響應單膝下跪、抗議川普總統政策不當的球員，麥斯威爾的決定迅速受到熱烈迴響，但也有部分意見認為此舉對國家不敬。

麥斯威爾當時曾說，自己在唱國歌時除了單膝下跪、為那些無法發聲的人們發聲，也將手放在心上，做為一種表達對於軍人敬意的方式，因為他的父親也曾在軍中服役。

麥斯威爾今主動發表聲明，解釋自己出身軍人家庭，並非輕易決定在唱國歌時下跪，強調自己非常尊敬那些已經退伍或尚在服役的男女軍人、為了報效國家做出的犧牲，「這個（唱國歌跪地）舉動目的在於引發社會關注，關注那些正在影響國家的種族議題。」麥斯威爾寫道。

「我期待的社會是個包容、將心比心、歡迎他人的地方，這個球季唱國歌的時候，我將不會繼續採取單膝跪地的象徵性姿勢。」麥斯威爾總結，他在去年季末一度成為公眾焦點備受讚揚，然而卻在季後傳出持槍恐嚇的負面新聞。