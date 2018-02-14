冬奧》為自家選手加油 北韓美女啦啦隊手持國旗應援（圖輯）

北韓啦啦隊。（路透）



〔體育中心／綜合報導〕赴南韓平昌冬奧加油的北韓美女啦啦隊，不但外界高度關注，也受到部分南韓民眾歡迎，今天她們到室內場館、手持著北韓國旗，為自家的花式滑冰選手加油外，而北韓美女啦啦隊也首次到戶外場地，準備要幫自家高山滑雪選手加油，可惜現場天候狀況不佳而延賽。

花式滑冰雙人短曲，北韓組合廉太鈺／金柱植以69.40分，暫居第11名，而目前暫居第一是中國組合隋文靜／韓聰，他們以82.39分暫居第一，這對組合也是被外界視為有奪金希望。

另外，數十名北韓加油團的成員，今天到平昌龍平滑雪渡假村場地，要為自家選手加油，這也是北韓啦啦隊在本屆冬奧首次到戶外應援，在比賽開始之前，她們身穿紅色大衣、手持北韓國旗，並齊聲喊著加油口號。不過，由於現場天候狀況不佳，今日的高山滑雪賽事被迫延期。

北韓加油團在室內場館為自家選手加油。（法新社）



北韓加油團在室內場館為自家選手加油。（法新社）



北韓加油團在室內場館為自家選手加油。（歐新社）

北韓加油團。（歐新社）



北韓加油團。（路透）



北韓加油團面無表情。（法新社）



今日的高山滑雪賽事被迫延期。（路透）

北韓啦啦隊。（法新社）

北韓啦啦隊。（路透）