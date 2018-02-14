後龍萬善祠每年一萬 助全國金牌跆拳少女安定求學

後龍鎮萬善祠百姓公主委李長峰（右）、後龍國中家長會長杜建寬（左）讚許安珮帆的奮發向上。（記者彭健禮攝）

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣後龍鎮16歲子弟安珮帆，來自單親、清苦家庭，為苗栗家扶中心受扶兒少，但她在跆拳道運動展現長才，去年拿下全中運金牌，日前又代表台灣出征，獲得美國公開賽銅牌；後龍萬善祠百姓公，肯定安珮帆奮發向上，允諾只要珮帆願意精進，在學期間每年提供1萬元獎助學金，期許她在跆拳領域發光發熱。

安珮帆的雙親於她年幼時離異，父親卻罹患口腔癌、需洗腎，無法工作，父女與祖母、伯父一家同住，但伯父家庭經濟負擔重，協助能力有限，安珮帆從國小起接受苗栗家扶中心扶助。

安珮帆也在國小階段，接觸到跆拳道，因擁有優秀的運動天分，開始在跆拳領域展露長才，於去年在後龍國中3年級時，代表苗栗縣奪得全中運金牌，日前更代表台灣，參加2018年美國跆拳道公開賽拿下15至17歲68公斤量組獲得銅牌。

安珮帆無恃才而驕，她於勤練之後，仍不忘照顧父親，假日也打工貼補家用，並靠著比賽獎金、打工儲蓄，支付跆拳道的晉段費用，把吃苦當吃補，去年獲家扶基金會全國自強兒少、後龍鎮孝悌楷模。

萬善祠百姓公多年來頒贈各項獎助學金，尤以重視基礎倫理教育暨貧困家庭上進的學子；廟方今天頒發1萬元獎助學金給安珮帆，主委李長峰也允諾，只要珮帆願意精進，百姓公也願意每年提供1萬元獎助學金，讓珮帆安定求學，期許她在跆拳領域發光發熱。

雖安珮帆已於後龍國中畢業，目前就讀台中市西苑高中。後龍國中家長會長杜建寬，今天也捐5千元獎助學金，並讚許安珮帆為「龍中學弟妹的榜樣」。

校長熊儒卿表示，值此花蓮地震又逢過年前夕，除祈福社會平安祥和，也盼受災戶與罹難者家屬能走出傷痛，調整面向新生活，更願學子人人能珍惜光陰上進努力，珍惜擁有、得之不易的幸福。