里拉德領軍戰聯盟龍頭 今日賽事預告與轉播

早安，自由體育為您送上精彩賽事！

NBA例行賽，熱火出戰七六人，兩隊分別暫居東部第八與第七名，勝差僅有半場之距，不過近況卻是大不相同，熱火近10場吞下7場敗仗，七六人卻是打出一波四連勝的小高潮。

另一場比賽由活塞主場迎戰老鷹，老鷹目前與太陽和獨行俠並列聯盟爐主，而活塞則是暫居東部第九，不過老鷹12日才在主場擊退過活塞。活塞在交易來明星前鋒葛瑞芬（Blake Griffin）後先是收下四連勝接著苦吞三連敗，肯定很希望能在明星賽前終止連敗。

最後一場是勇士客場挑戰拓荒者，勇士目前暫居聯盟龍頭，但火箭緊追在後僅有0.5場勝差，而拓荒者則是金塊並列西部第六，兩隊有機會在季後賽首輪交手，拓荒者一哥里拉德（Damian Lillard）家鄉位於奧克蘭，正是勇士主場，他生涯面對勇士可以砍下25.8分遠高於生涯平均22.8分。看他是否能在主場擊退家鄉球隊！今天三場精彩賽事，各位球迷千萬不能錯過。

冬奧進行第七天賽事，今天有除了有雪橇團體接力決賽與花式滑冰雙人長曲外，也有冰球男子組的預賽。歡迎鎖定直播欣賞精彩比賽！

NBA

8:00 熱火@七六人 緯來體育 愛爾達體育1台

8:00 老鷹@活塞 ELEVEN SPORTS 1

11:30 勇士@拓荒者 愛爾達體育1台 ELEVEN SPORTS 1

冬奧

09:30花式滑冰雙人長曲 愛爾達體育2台

15:30冰球男子組預賽挪威VS瑞典 愛爾達體育2台

20:30雪橇團體接力賽決賽 愛爾達體育2台

20:00冰球男子組預賽 瑞士VS加拿大 愛爾達體育3台