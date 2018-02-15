中職》林恩宇最難忘2007年 一覺醒來變了調

中信兄弟牛棚教練林恩宇。（記者黃志源攝）

〔記者郭羿婕／屏東報導〕曾經叱吒投手丘的「小雞」林恩宇，多年來蟄伏的復出念頭，今年開始不再有了。回顧球員生涯，2007年令他最難忘，從旅日啟航、初登板摘勝投，到年底投完亞錦賽台韓大戰後，一覺醒來發現肩傷，宛如從天堂掉到地獄，在日本發展也受挫。

回憶選手生涯最懷念時期，林恩宇的答案不是身穿誠泰球衣、霸氣主宰戰場的2005和06年，而是剛加盟日職樂天隊的2007年，「去日本第一年，從一開始狀況還不錯，然後感冒、狀況下滑、調整不佳，加上還沒辦法適應的心理壓力，到年底回來參加世界盃、亞錦賽，找到最好的狀況，很有自信，卻受了傷，這是最印象深刻的一年。」

事過境遷，林恩宇簡單幾句話就能重繪當時的大起大落，他說：「那一年的起起伏伏，還滿酷的！也可以說是遺憾，因為重新找回信心後，整個人又不一樣，準備回日本大幹一場時，卻在亞錦賽對韓國隔天，右手完全舉不起來，突然連穿衣服都沒辦法。」

林恩宇說，比賽當下沒有任何疼痛，一覺醒來後，心想這種痠痛應該幾天就沒事，並未及時處理，導致傷勢拖延。

2007年出國至2009年遭釋出，林恩宇受傷固然是旅日不順的關鍵，他則認為主因是輸在自己，「不夠成熟吧！應該要盡快融入環境，當時每天壓力很大，語言又不通，便開始有負面想法。」

其實林恩宇在誠泰首年就想赴日，但當時總教練郭泰源直言：「你還太嫩。」小雞實際到日本後，才明白這句話，因為心理根本還沒準備好，也過於依賴翻譯，在旅日第3年之前，甚至很少獨自出門或與人交談。

當時不成熟的自己，換來不甚成功的日職經歷，林恩宇說，走過了才知道，也提醒有意旅外的年輕選手，適時調整心態，不光是球技，融入環境和交友同樣重要。

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