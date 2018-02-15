NBA》「致敬說」吵不完 I.湯、朗度大鬧都被趕出場（影音）

〔體育中心／綜合報導〕天賦滿點的湖人今作客紐奧良鵜鶘，2名先後效力塞爾提克的後衛I.湯瑪斯、朗度（Rajon Rondo）在比賽中雙雙被趕出場，鵜鶘在「一眉哥」A.戴維斯上半場就斬獲31分帶領下，139：117守下勝利。

朗度2008年為塞爾提克奪下冠軍，上個月被問及I.湯瑪斯致敬影片一事，這位奪冠功臣相當不以為然，「這是塞爾提克，不是太陽。不是不尊重其他球隊的意思，但我們從不掛分區冠軍，我們掛的是總冠軍的旗幟。他（I.湯）為塞爾提克做了啥？上季打進東部決賽嗎？得個東冠就能慶祝喔？」

而在今天比賽兩人正面交鋒時，也不意外的點燃戰火，首節最後一分鐘，兩人起口角之後，先是被裁判警告，接著比賽恢復進行，又因為肢體碰撞，雙雙被判2次技術犯規驅逐出場。

朗度、I.湯瑪斯起衝突，兩人都被趕出場。（美聯社）

湖人自首節一路落後到比賽結束，上半場A.戴維斯即取得31分高分，生涯第3次在半場攻下超過30分，最後42分15籃板率鵜鶘守勝，哈勒戴（Jrue Holiday）24分11助攻次之；湖人庫茲馬（Kyle Kuzma）、英葛蘭（Brandon Ingram）、藍道（Julius Randle）各有23、21、20分。

A.戴維斯上半場即轟下31分，率領鵜鶘輕取湖人。（USA TODAY）